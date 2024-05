Szef MSW Słowacji, Matúš Šutaj Eštok poinformował, że napastnik kierował się prawdopodobnie politycznymi motywacjami. - Sprawca podjął decyzję (o ataku na premiera) po wyborach prezydenckich - dodał.



Robert Fico został 15 maja postrzelony pięciokrotnie. Początkowo stan premiera Słowacji określano jako krytyczny. Taraba relacjonował, że Fico został trafiony dwa razy, w tym raz w brzuch.



Słowacki serwis Aktuality.sk, powołując się na anonimowe źródło potwierdził, że operacja premiera Słowacji się skończyła, a jego stan lekarze określają teraz jako stabilny.



Zamach w miejscowości Handlová, gdzie odbywało się wyjazdowe posiedzenie rządu, miał przeprowadzić 71-letni mężczyzna. Media zidentyfikowały go jako Juraja C., 71-letniego pisarza i poetę, który na YouTube zapowiadał powołanie nowego ruchu politycznego. Syn domniemanego zamachowca przyznał, że jego ojciec miał pozwolenie na broń. Na nagraniu, które pojawiło się w sieci widać domniemanego napastnika, który po aresztowaniu mówi, że nie zgadzał się z polityką rządu, w szczególności z działaniami, które — według niego — prowadzą do „likwidacji” mediów.