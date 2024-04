- Dziękuję wam za te dwa miesiące ciężkiej kampanii, za te wszystkie rozmowy, za wszystkie pomysły programowe, za słowa krytyki, za to, że codziennie dawaliście mi tę gigantyczną energię i zapał do pracy. Bardzo, bardzo dziękuję - dodał Miszalski.



Aleksander Miszalski dziękował żonie, teściom i „sztabowi, który go ubierał i karmił”

- Chciałem też podziękować mojej rodzinie, mojej żonie, która tutaj jest na sali. No i rodzicom, tu są blisko, teściom, dzięki za wasze wsparcie. Wiem, że było ciężko. Obiecuję, że teraz będzie tylko lepiej — mówił też kandydat KO na prezydenta Krakowa.



Miszalski dziękował też osobom zaangażowanym w jego kampanię.



- Tego wyniku by nie było bez was. To nasza wspólna robota, to nasz wspólny wynik