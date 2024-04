Z sondażu wynika, że według Polaków zdecydowanym faworytem wyborów jest KO. Jej zwycięstwa spodziewa się 39 proc. Polaków. Wybory do Parlamentu Europejskiego były ostatnimi wyborami, w których PO wygrała z PiS — w 2014 roku PO zdobyła w wyborach do Parlamentu Europejskiego 32,13 proc. a PiS — 31,78 proc. W dziewięciu kolejnych wyborach, na poziomie ogólnopolskim, wygrywał PiS (ostatnio Prawo i Sprawiedliwość zdobyło największe poparcie w wyborach do sejmików wojewódzkich w skali całego kraju w czasie wyborów samorządowych z 7 kwietnia).



Sondaż: KO czy PiS? Więcej Polaków wierzy w zwycięstwo partii Donalda Tuska w wyborach do PE

Najbliższe wybory do PE odbędą się 9 czerwca. Polacy po raz pierwszy wybiorą 52, a nie 51 europosłów (dodatkowy mandat przypadł Polsce w związku z wyjściem z UE Wielkiej Brytanii). Parlament Europejski wybierany jest na pięcioletnią kadencję.



Z sondażu dla Wirtualnej Polski wynika, że o ile w zwycięstwo KO w tych wyborach wierzy 39 proc. Polaków, o tyle o wygranej PiS przekonanych jest 28,3 proc. badanych.



Trzecie miejsce zajmuje Trzecia Droga — w jej zwycięstwo wierzy 5,3 proc. badanych.