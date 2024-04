Wybory samorządowe 2024: Koniec kampanii po ostrej walce w miastach

Z naszych rozmów wynika, że sztab PiS uważnie obserwuje wyniki m.in. w Radomiu, Częstochowie i Rzeszowie oraz w Kielcach.

Wybory samorządowe 2024: W Krakowie walka do końca

Największym i najważniejszym wyścigiem w Polsce jest ten w Krakowie. Role w nim się odwróciły po I turze, gdy sensacyjne zwycięstwo – wbrew sondażom – odniósł kandydat KO Aleksander Miszalski. Zdobył 37,2 proc, a jego kontrkandydat – niezależny polityk Łukasz Gibała – miał tylko 26,7 proc. W ostatnich dwóch tygodniach Gibała musiał ścigać Miszalskiego. Kandydata KO poparł w ubiegłą sobotę Rafał Trzaskowski, a przed I turą – Donald Tusk.

Pod Wawelem kluczowe mogą być głosy PiS. Lokalne struktury mobilizowały wyborców do głosowania w II turze i niegłosowanie na Miszalskiego, co było tematem (wyjątkowo brutalnej zresztą) kampanii w Krakowie. Ustępujący po 20 latach urzędowania prezydent Majchrowski odradzał głosowanie na Gibałę i wsparł Miszalskiego.

Na co w wyborach liczy Prawo i Sprawiedliwość?

Na co w kampanii przed II turą liczy PiS? Partia Kaczyńskiego zorganizowała samorządową konwencję w ubiegłą sobotę, w Stalowej Woli. Z naszych rozmów wynika, że sztab PiS uważnie obserwuje wyniki m.in. w Radomiu, Częstochowie i Rzeszowie oraz we wspominanych już wcześniej Kielcach. To miasta, w których kandydaci PiS weszli do drugiej tury. Zwycięstwo w stolicy Podkarpacia byłoby sensacją. PiS jednak, podobnie jak większość partii, szykuje się już do wyborów europejskich. A wynik kampanii samorządowej był dla Nowogrodzkiej kluczowy przede wszystkim w sejmikach.