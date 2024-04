Nowe sankcje na Iran po myśli Izraela. Czy wpłyną na władze w Teheranie?

Złoty pozostaje mocny do końca dnia

Kurs euro po południu zniżkuje do 4,34 zł, a dolara amerykańskiego do 4,082 zł. To nieco wyżej niż dzisiejsze minima, ale nadal oznacza osłabienie EUR o 0,5 proc., a dolara o 0,7 proc. wobec wtorkowego zamknięcia.