Polityk partii Donalda Tuska przekonywał, że w USA decyzje podejmuje teraz administracja Joe Bidena. - Przecież oni potraktują to jako akt co najmniej nieprzyjazny w stosunku do tamtej administracji, od której Polska w dużym stopniu zależy, jest to nasz podstawowy partner - powiedział.

- Już pomijam te kwestie prawne, chociaż one też są istotne - wczoraj Trump pod zarzutami w sądzie, a jutro z Dudą - ale czy on pytał Polaków, czy Polacy sobie tego życzą? Czy on wytłumaczył Polakom, jakie to ma konsekwencje polityczne dla Polski? - pytał Nitras. - Dla mnie to jest oburzające - ocenił.

Spotkanie Duda-Trump. Komentarz Departamentu Stanu

O możliwe spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z byłym prezydentem Donaldem Trumpem pytany był na konferencji prasowej rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller. W pytaniu zaznaczono, że niedawno z Trumpem na Florydzie spotkał się David Cameron.

- Nie mam żadnego komentarza w sprawie tych spotkań innego niż to, że na przestrzeni lat w czasie amerykańskich wyborów przedstawiciele zagranicznych rządów spotykali się z nominowanymi (kandydatami - red.) dużych partii, tak jak amerykańscy dyplomaci i amerykańscy przywódcy często spotykają się z przedstawicielami opozycji (w innych krajach - red) - oświadczył rzecznik.