Wybory we Wrocławiu. Kto wygra w II turze? Wyniki sondażu. Jest faworyt

Jeżeli wziąć pod uwagę jedynie głosy zdecydowanych wyborców, to przewaga Jacka Sutryka nad Izabelą Bodnar wynosi 12 punktów procentowych (56 do 44 proc.) - wynika z sondażu.

Według wyników badania, na Izabelę Bodnar w drugiej turze chce głosować 65 proc. osób, które głosowały na posłankę w pierwszej turze, zaś połowa odchodzących wyborców kandydatki Trzeciej Drogi deklaruje, że teraz poprze Jacka Sutryka.

Jacek Sutryk kontra Izabela Bodnar

Jacek Sutryk jest prezydentem Wrocławia od 2018 r., wybory wygrał w pierwszej turze z poparciem 50,2 proc., pokonując Mirosławę Stachowiak-Różecka z PiS (27,5 proc.). Sutryk kandydował z ramienia Koalicji Obywatelskiej. W obecnych wyborach poparła go Platforma Obywatelska oraz Nowa Lewica, polityk startuje z list KWW Jacek Sutryk Lewica i Samorządowcy.

Izabela Bodnar to polityk partii Polska 2050. W wyborach parlamentarnych w 2023 r. uzyskała mandat z okręgu wrocławskiego - startując z trzeciego miejsca na liście koalicji Trzecia Droga otrzymała 26,4 tys. głosów. Jest przewodniczącą podkomisji stałej do spraw przedsiębiorczości, zasiada w komisjach gospodarki i rozwoju oraz do spraw kontroli państwowej.