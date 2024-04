Ponad 5 tys. osób demonstrowało w Tbilisi przed budynkiem parlamentu. Między policją a demonstrującymi doszło do starć, funkcjonariusze użyli wobec protestujących armatek wodnych. Protesty odbyły się przeciwko prawu, które miałoby zagrozić gruzińskim ambicjom dotyczących członkostwa w Unii Europejskiej. - „Rosjanie! Rosjanie!” - z tłumu dało się słyszeć okrzyki skierowane do policji i parlamentarzystów partii rządzącej.

Gruzja wprowadza kontrowersyjne prawo

- Nie podoba mi się, że rząd próbuje tłumić organizacje pozarządowe i przyklejać im etykietki, jakby były zagranicznymi agentami – powiedziała Luka Tsulaia, 32-letnia programistka. Protestujący stoją na pozycji, że wprowadzane prawo zagrozi przyszłemu członkostwu 3,7-milionowego kraju w UE.

Projekt ustawy wymagałby, aby organizacje otrzymujące ponad 20 proc. środków z zagranicy rejestrowały się jako podmioty wywierające wpływy zagraniczne.

Gruzińscy krytycy porównują to do rosyjskiego ustawodawstwa stosowanego przez Kreml do tłumienia sprzeciwu, co jest mocnym oskarżeniem w kraju na Kaukazie Południowym, gdzie Rosja jest niepopularna ze względu na swoje wsparcie dla separatystycznych regionów Abchazji i Osetii Południowej. W 2008 roku Rosja pokonała Gruzję w krótkiej wojnie.