Śmierć Damiana Sobóla w izraelskim ataku. Sejm przyjął informację MSZ

- Z uwagi na to, że w ocenie polskich władz reakcja strony izraelskiej w kolejnych dniach była niewystarczająca, a zapowiadane wyniki nie zostały przedstawione, do MSZ został wezwany ambasador Izraela. Podczas spotkania minister Andrzej Szejna przekazał ambasadorowi notę protestacyjną - relacjonował Bartoszewski. Przypomniał, że Polska domaga się od Izraela, przeprowadzenia transparentnego śledztwa, informowania o jego wynikach oraz współpracy odpowiednich organów izraelskiego państwa z prokuraturą w Przemyślu, która wszczęła śledztwo w oparciu o art. 148 Kodeksu karnego. - Prokuratura przemyska zakłada, że było to w klasyfikacji zabójstwo - podkreślił wiceminister, odnosząc się do izraelskiego ataku, w którym zginął Damian Soból.

Ciało Damiana Sobóla sprowadzono do Polski

- W związku z przejęciem następnie przez Izrael pełnej odpowiedzialności za to tragiczne zdarzenie, Polska domagała się i domaga wyciągnięcia wszelkich konsekwencji wobec instytucji i osób odpowiedzialnych za to wydarzenie, jak również zadośćuczynienia pogrążonej w żałobie rodzinie - mówił Władysław Bartoszewski.

Czytaj więcej Dyplomacja Ambasador nie przeprosił za atak Izraela na wolontariuszy w Strefie Gazy - To była pomyłka, takie rzeczy zdarzają się na wojnie - mówił ambasador Izraela w Polsce Jakow Liwne. W rozmowie z Kanałem Zero izraelski dyplomata nie chciał powiedzieć "przepraszam" w imieniu swojego państwa za atak w Strefie Gazy, w wyniku którego zginęło siedmiu wolontariuszy organizacji humanitarnej, w tym Polak Damian Soból. - Ubolewamy nad tym, co się stało - deklarował.

Wiceszef MSZ poinformował, że ciało Damiana Sobóla zostało przetransportowane do Polski.

Odnosząc się do ataku wojsk Izraela w Strefie Gazy Bartoszewski mówił, iż Siły Obronne Izraela (IDF) przedstawiły wstępne wyniki dochodzenia, z których wynika, że "popełniono wiele zasadniczych błędów na poziomie operatora drona, dowódcy operatora drona, wyższych dowódców". - Oddanie trzech strzałów w trzy kolejne samochody organizacji humanitarnej po tym, jak pasażerowie z pierwszego pojazdu przenieśli się do drugiego, a z drugiego do trzeciego, to absolutne i karygodne złamanie wszystkich podstawowych zasad operacyjnych sił zbrojnych Izraela - oświadczył.