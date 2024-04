To nie nasze sumienia mają decydować o tym, czy kobieta będzie chciała ciążę przerwać. To jest indywidualna decyzja konkretnej kobiety. Doskonale wiemy, że aborcje w Polsce się dzieją. Jest ich ok. 100 dziennie, zazwyczaj z wykorzystaniem środków farmakologicznych. Albo można udawać, że problemu nie ma, albo zapewnimy sobie takie prawo, że Polki będą czuły się bezpieczne, a nie były obdzierane z godności.

Kto z KO zasiądzie w komisji mającej wypracować nowe rozwiązania?

Ze strony KO będę pracowała ja, Dorota Łoboda, Katarzyna Piekarska, Jolanta Niezgodzka, Paweł Bliźniuk, Marek Hok, który jest lekarzem ginekologiem.

To będzie bardzo trudna komisja. Po pierwsze dlatego, że jest bardzo duża. Po drugie, temat będzie z pewnością wykorzystywany politycznie. A aborcję trzeba odpolitycznić, potraktować jako refundowany zabieg, który należy się każdej kobiecie w celu ochrony życia i zdrowia. Mam nadzieję, że większością głosów uda się jakąś formę kompromisu wypracować. Powrotu do tego, co było przed wyrokiem Trybunału Julii Przyłębskiej, już nie ma.