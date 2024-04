Sejm przez sześć godzin będzie debatował na temat aborcji. Cztery projekty

Do Sejmu trafiły cztery projekty ustaw liberalizujących przepisy aborcyjne — dwa autorstwa Nowej Lewicy (jeden dekryminalizuje aborcję, drugi wprowadza legalną aborcję do 12. tygodnia ciąży), projekt KO (legalizujący aborcję do 12. tygodnia ciąży) oraz projekt Trzeciej Drogi (przywracający kompromis aborcyjny, Trzecia Droga chce następnie organizacji debaty w tej sprawie).



Przepisy aborcyjne w Europie (Infografika) PAP

Szymon Hołownia nie chciał debaty nad projektami ws. aborcji przed wyborami samorządowymi

Marszałek Sejmu, Szymon Hołownia, nie zdecydował się skierować projektów pod obrady przed wyborami samorządowymi, co ściągnęło na niego ostrą krytykę ze strony Nowej Lewicy. Lewica zarzuciła marszałkowi, że ten złamał obietnicę dotyczącą likwidacji tzw. zamrażarki sejmowej. Przedstawicielki Lewicy groziły też, że kobiety znów mogą wyjść na ulice.



Postawa Hołowni w sprawie przepisów aborcyjnych sprawiła, że niektórzy politycy Lewicy — np. europoseł Robert Biedroń - apelowali, by pokazać Trzeciej Drodze czerwoną kartkę.