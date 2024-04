Wydalić czy pozostawić? Polacy podzieleni w sprawie ambasadora Izraela

Aż 34,7 proc. badanych uważa, że Polska powinna wydalić ambasadora Izraela, z czego 15,4 proc. odpowiedziało na to pytanie „zdecydowanie tak” – wynika z sondażu, który dla „Rzeczpospolitej” przeprowadził IBRiS. Oznacza to, że spory odsetek Polaków krytycznie odnosi się do zachowania dyplomaty po wydarzeniach, które nastąpiły 1 kwietnia w mieście Dajr al-Balah w centralnej części Strefy Gazy.

Tragiczny atak i kiepskie wyjaśnienia

Tego dnia izraelski dron wystrzelił trzy pociski w kierunku konwoju organizacji humanitarnej World Central Kitchen (Światowa Centralna Kuchnia – ang.), zajmującej się dostarczaniem posiłków osobom poszkodowanym w wyniku wojen i klęsk żywiołowych. Zginęło siedem osób, choć trasa konwoju była zatwierdzona przez wojsko Izraela, a samochody oznakowane. Założyciel World Central Kitchen mówił później w rozmowie z Agencją Reutera, że wojsko izraelskie „systematycznie, samochód po samochodzie” uderzało w pojazdy wolontariuszy.

Ponieważ wśród ofiar był Polak Damian Soból, sprawa wywołała poruszenie w polskich mediach. A nastrojów nie uspokoiła wizyta ambasadora Izraela Jakowa Liwne 3 kwietnia w Kanale Zero. Podczas dwugodzinnego wywiadu ewidentnie nie chciał przeprosić za atak, za to przekonywał, że „takie rzeczy się zdarzają każdej armii, która prowadzi operacje wojskowe”, a śmierć wolontariuszy WCK to „nie pierwsza tragedia w czasie tej wojny”.

Dwa dni później dyplomata stawił się w polskim MSZ, gdzie otrzymał notę protestacyjną. Według relacji wiceszefa MSZ Andrzeja Szejny ambasador w końcu przeprosił, co sam Jakow Liwne potwierdził w serwisie X, jednak wygląda na to, że nie zatarł złego wrażenia. Z sondażu IBRiS, przeprowadzonego w 6–7 kwietnia, tuż więc po wizycie ambasadora w MSZ, wynika, że zwolenników wydalenia ambasadora jest niemal tyle, ile przeciwników. Za pozostawieniem go w kraju opowiedziało się 37,3 proc. ankietowanych. Zdania nie miała 27,9 proc.