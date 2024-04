Tuska pytano czy wyniki w wyborach samorządowych mogą doprowadzić do rekonstrukcji rządu.



Donald Tusk o wyborach wyników samorządowych: Wyniki jak 15 października, ambicje rosną

- Fakty są jednoznaczne, ja bardzo cenię w narracjach politycznych fakty i liczby. Jeśli chodzi o średnią polską, czyli wyniki które padły w wyborach do sejmików, to wybory z niedzieli i wyniki z 15 października są niemal identyczne, są w zasadzie jeden do jednego — stwierdził Tusk dodając, że „dotyczy to zarówno PiS-u, jak i partii mniejszych”.



- Utrzymano jeśli chodzi o poparcie ogólnopolskie status quo z 15 października — dodał wskazując, że „ambicje ludzi po stronie” większości rządzącej rosną.



Czytaj więcej Polityka Bliżej rekonstrukcji rządu Tuska. Ministrowie będą tracić stanowiska Przed wyborami europejskimi odejść ma kilku ministrów, którzy chcą zamienić polski parlament na europejski. Do innych są merytoryczne zastrzeżenia.

- Do tych faktów, do tych liczb, chcę dołożyć to, że PiS może mówić o klęsce w polskich miastach. PiS mocną pozycję utrzymał na polskiej wsi i w regionach wschodnich - kontynuował.