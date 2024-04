Michał Kobosko o wyniku PiS: Mamy takie społeczeństwo, jakie mamy. Trzeba to uszanować

Z oficjalnych wyników wyborów podanych przez PKW wynika, że wybory do sejmików wojewódzkich na poziomie ogólnopolskim wygrał PiS, z poparciem 34,27 proc., przed KO — 30,59 proc. i Trzecią Drogą - 14,25 proc. Były to dziewiąte z rzędu wybory, które — na poziomie całej Polski — wygrał PiS.



Michał Kobosko o zwycięstwie PiS w wyborach samorządowych: To wygrana, która nie jest wygraną

O zwycięstwo PiS był pytany Kobosko.



- Mowa o wygranej, która wygraną de facto nie jest. Ta partia zajęła pierwsze miejsce jeśli chodzi o wybory do sejmików wojewódzkich, ale nie będzie rządziła nawet w połowie sejmików, a na poziomie dużych i średnich miast to klęska PiS. Jeśli PiS ma tak odnosić kolejne zwycięstwa, to ja jestem „za”, bo przy braku zdolności koalicyjnych, są w stanie porozumieć się tylko z Konfederacją, pozostaną w opozycji w większości Polski — odparł Kobosko.



Co jednak wynika dla koalicji rządzącej z kolejnego zwycięstwa PiS w wyborach ogólnopolskich?