Wybory samorządowe 2024. Władysław Kosiniak-Kamysz: Lewica przyjęła błędną strategię

Wybory samorządowe 2024: Wynik byłby lepszy, gdyby nie ten frontalny atak na Trzecią Drogę

A czy Kosiniak-Kamysz ma żal do Lewicy za ataki na Trzecią Drogę?



Widać, że to Trzecia Droga będzie decydować o koalicjach w poszczególnych sejmikach Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, prezes PSL

- Na pewno wynik byłby lepszy, szczególnie miesiąc temu, gdy ten taki frontalny atak został wystosowany na Trzecią Drogę, na Szymona Hołownię, na mnie. Zajęliśmy się sporami wewnętrznymi, za dużo było tematów światopoglądowych, które w tych wyborach nie były kompletnie interesujące dla wyborców. Gdyby było większe wsparcie ze strony innych ugrupowań koalicji 15 października ten wynik byłby lepszy - odparł.



- My uważaliśmy, że realizacja zapisów umowy koalicyjnej jest najważniejsza. A w niej jest obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, wakacje ZUS-owskie, wsparcie dla tych, którzy tego najbardziej potrzebują, postawienie na gospodarkę i bezpieczeństwo. Nas było stać na to, żeby na dwa dni przed wyborami powiedzieć, że jeśli ktoś nie ma poglądów takich, które dają szanse na głosowanie na Trzecią Drogę, niech głosuje na naszych koalicjantów. Ze strony Lewicy słyszeliśmy: pokażcie im czerwoną kartkę. Wyborcy pokazali kogo bardziej cenią. My zachowaliśmy swoją pozycję, mamy sukcesy w miastach: we Wrocławiu Iza Bodnar jest z bardzo dobrym wynikiem w II turze — dodał.



- Nie mam żalu ani urazy nie chowam. Wyniki pokazują, że błędną strategię przyjęli — mówił o Lewicy Kosiniak-Kamysz.