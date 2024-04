Budka: Orlen wydał pół miliona złotych na inwigilację Sienkiewicza. Obajtek reaguje

Czytaj więcej Polityka Kto stoi za taśmami Daniela Obajtka? CBA nie stosowało kontroli operacyjnej w gabinecie prezesa Orlenu Daniela Obajtka – wynika z naszych ustaleń. Najbardziej prawdopodobna hipoteza? Prywatne porachunki.

Obajtek zaznaczył, że raport, o którym mówił Budka, "dotyczył sprawdzania powiązań z obcymi wpływami, między innymi jeśli chodzi o zakup rosyjskiej ropy oraz ochrony interesu Grupy Orlen jako spółki".

"I tak się składa, że z raportu wynika, że to firmy związane z p. Sienkiewiczem otrzymywały z ORLENU i PGNiG kilkumilionowe wynagrodzenia między innymi za consulting w sprawie zakupu rosyjskiej ropy i gazu" - dodał Daniel Obajtek, apelując do Borysa Budki, by opublikował raport w całości, a nie rzucał "bezpodstawne oskarżenia". "Pojedynczymi kartkami na antenie każdy potrafi machać" - podkreślił.

Były prezes Orlenu zaapelować także do mediów, by "w związku z interesem publicznym" domagały się opublikowania raportu przez Budkę. "Polacy powinni się dowiedzieć, jak blisko obecnej władzy do Rosji" - napisał.