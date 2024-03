Sondaż: Jak Polacy oceniają wejście ABW do domu Zbigniewa Ziobry?

We wtorek pojawiła się informacja, ze o 6 rano funkcjonariusze ABW, działając na polecenie prokuratury, weszli m.in. do domu byłego ministra sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobry, a także do domów innych polityków Suwerennej Polski - Michała Wosia i Marcina Romanowskiego, byłych wiceministrów sprawiedliwości oraz posła Dariusza Mateckiego.

Dlaczego przeszukiwane są domy polityków Suwerennej Polski?

Przeszukania w domach polityków Suwerennej Polski są związane ze śledztwem, jakie toczy się w sprawie sposobu wykorzystywania środków z Funduszu Sprawiedliwości.



W związku ze śledztwem zatrzymano m.in. ks. Michała O. ze Zgromadzenia Księży Sercanów, szefa Fundacji Profeto, największego beneficjenta Funduszu Sprawiedliwości w czasach, gdy ministrem był Zbigniew Ziobro. Na budowę ogromnego ośrodka „Archipelag – wyspy wolne od przemocy” w Wilanowie miał otrzymać blisko 100 mln zł. Łącznie w ramach śledztwa zatrzymano już siedem osób, a prokuratura zapowiada wnioski o uchylanie immunitetów posłom — w pierwszej kolejności chodzi prawdopodobnie o Wosia i Romanowskiego.

Fundusz Sprawiedliwości - Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej jest państwowym funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.