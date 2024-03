Szymon Hołownia o przeszukaniu w pokoju Michała Wosia w hotelu sejmowym: Postawiłem warunek

Mówimy tutaj, że polskie państwo powzięło podejrzenia, że setki milionów złotych mogło zostać zdefraudowanych Szymon Hołownia, marszałek Sejmu

- Ja mogę odpowiadać za to, co dzieje się na terenie Sejmu. Nie jestem gospodarzem tego postępowania, jestem gospodarzem tego miejsca — odparł.



- Przeszukania pokojów w hotelu sejmowym to nie jest precedens, pamiętamy przeszukanie pokoju pana posła Burego. My nie byliśmy informowani o żadnych działaniach służb dotyczących nieruchomości posłów (...) to nie należy w obszarze działań marszałka Sejmu. Politycy mają nie wiedzieć o takich rzeczach z zasady, bo służby wykonują swoją pracę - dodał.



- Wykładnia jest jasna: nietykalność związana z immunitetem dotyczy osób, a nie nieruchomości ani rzeczy, zwłaszcza jeśli postępowanie toczy się w sprawie, a nie przeciwko komuś - mówił też marszałek Sejmu.



Szymon Hołownia o przeszukaniach w domu Zbigniewa Ziobry i innych posłów: Uczciwy nie ma czego się obawiać

- Dla mnie sprawa jest zamknięta. Rozumiem, że budzi wiele emocji, zwłaszcza w środowisku posłów PiS. Pan przewodniczący (klubu PiS Mariusz) Błaszczak wystosował do mnie list w tej sprawie, na który zaraz odpowiem — zapowiedział mówiąc, że wskaże w piśmie podstawę prawną działań podejmowanych wobec posłów.



- Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa, wielokrotnie to nam powtarzano w ciągu ostatnich ośmiu lat: nie ma świętych krów. A jeśli ktoś jest uczciwy — też nam mówiono w ciągu tych ośmiu lat — nie ma się czego obawiać - zaznaczył.