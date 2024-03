Donald Trump reklamuje Biblię. Sprzedawaną za 59,99 dolarów

„Jestem dumny mogąc polecać wam i zachęcać was do nabycia tej Biblii. Musimy sprawić, by Ameryka znów się modliła” - dodał.



Biblia reklamowana przez Donalda Trumpa jest „łatwa do czytania”

Na stronie, na której można kupić Biblię czytamy, ze jest to „jedyna Biblia polecana przez prezydenta Trumpa”. Biblia jest reklamowana jako „łatwa do czytania” i napisana „dużą czcionką„ oraz zachęcająca do ”poznawania Słowa Boga wszędzie, w każdym czasie".



Wraz z Biblią kupujący dostaje treść m.in. Konstytucji USA i Deklaracji Niepodległości.



To kolejny produkt reklamowany przez Trumpa, który wygrał prawybory w Partii Republikańskiej i będzie ponownie ubiegał się o prezydenturę.



W ubiegłym miesiącu inaugurację miała nowa linia butów marki Trump, w tym sprzedawane za 399 dolarów złote trampki (Never Surrender High-Tops).

Rzecznik Trumpa ani firma sprzedająca reklamowane przez Trumpa Biblie nie odpowiedziały AP na pytania o warunki finansowe współpracy firmy sprzedającej Biblie z byłym prezydentem.