Kryzys polityczny w Wietnamie. Żaden prezydent nie rządził tak krótko

Na razie pełniącą obowiązki prezydenta została jedna z nielicznych kobiet w wietnamskiej polityce, wiceprezydent Vo Thi Anh Xuan.

Jednocześnie w Mieście Ho Chi Minha zaczął się proces w sprawie największej w historii całego regionu „piramidy finansowej”, która według prokuratury doprowadziła do szkód w wysokości ok. 20 mld dolarów. A to jest prawie 5 proc. wietnamskiego PKB. Machinacje finansowe odbywały się w czasie, gdy szefem partii w mieście był Vo Van Thuong.

Walka o władzę

– Czy czołowi przywódcy Wietnamu są tak beznadziejnie skorumpowani czy może (lider partii i faktyczny przywódca kraju – red.) Nguyen Phu Trong po prostu chce usunąć bezpośrednie zagrożenie dla swego tronu – zastanawia się australijski politolog Hunter Marston.

Wiadomo, że Trong jest schorowany i w perspektywie dwóch lat może przekazać komuś władzę, na najbliższym zjeździe partii komunistycznej. Ale ta wiedza wywołuje intrygi i zamieszanie na szczytach władzy. Powstają tam różne grupy i frakcje zwalczające się nawzajem i niezważające na to, jak wpływa to na opinię kraju i klimat inwestycyjny.

