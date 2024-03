Wymiana "uprzejmości" w klubie PiS. Jacek Ozdoba: Pasożyty? Myślałem, że ktoś się włamał na skrzynkę

Europoseł odniósł się też do słów Dworczyka obciążając środowisko skupione wokół Mateusza Morawieckiego w PiS za to, że partia przegrała wybory. Jaki podkreślał też we wpisie, że Suwerenna Polska przestrzegała przed błędami, które doprowadziły do wyborczej porażki.



Jacek Ozdoba do Michała Dworczyka: Trzeba być mężczyzną

O słowa Dworczyka w RMF FM w rozmowie z TVN24 pytany był Jacek Ozdoba, były wiceminister klimatu w rządzie Mateusza Morawieckiego, polityk Suwerennej Polski.



Nazywanie kogoś pasożytem do porannej kawy w radiostacji to ja myślałem na początku, że ktoś się komuś włamał na skrzynkę Jacek Ozdoba, poseł Suwerennej Polski

- Dzisiaj ważny jest obóz, który jest z premierem Morawieckim, ministrem Dworczykiem. Ale nie może być tak, że człowiek popełnia błędy i zrzuca je innych — stwierdził Ozdoba.



- Trzeba być mężczyzna, trzeba mieć klasę na i powiedzieć: „tak, w takim momencie nie mieliśmy racji” - dodał.



Na pytanie kto powinien się przyznać do błędu Ozdoba wskazał m.in. Dworczyka.