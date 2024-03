Pytany, czy Jaki powinien znaleźć się na liście PiS-u w wyborach do Parlamentu Europejskiego, Dworczyk odpowiedział: Jeżeli będzie lojalny wobec Zjednoczonej Prawicy, jeżeli będzie akceptował linię PiS-u - jak najbardziej tak. W przeciwnym razie uważam, że nie powinien.

Michał Dworczyk: Suwerenna Polska jest rodzajem układu pasożytniczego

- Od dłuższego czasu część polityków Suwerennej Polski — w tym Patryk Jaki — krytykuje mniej lub bardziej otwarcie działania Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli tak bardzo negatywnie oceniają to, co się dzieje w naszej formacji, tak krytycznie oceniają kierownictwo to zastanawiam się, co jeszcze robią w Zjednoczonej Prawicy — mówił Dworczyk i nazwał partię Zbigniewa Ziobry „rodzajem układu pasożytniczego”.

- Korzystając z list PiS koledzy z Suwerennej Polski trafili Sejmu, Senatu, trafią do samorządów. Rozumiem, że mają plany startowania w eurowyborach. Sami grają na siebie. To szkodzi całemu środowisku — tłumaczył swoje słowa.

- Bardzo długo jako parlamentarzyści PiS-u nie reagowaliśmy na publiczne zaczepki. Dzisiaj część parlamentarzystów — w tym ja — ma tego dosyć. Uważam, że to jest nieuczciwe — dodał.