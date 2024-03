Jarosław Kaczyński będzie ponownie przesłuchiwany przez komisję ds. Pegasusa

Spektakl prezesa Kaczyńskiego

Jarosław Kaczyński i posłowie PiS od początku robili wszystko, żeby podważyć sens i powagę prac komisji. Prezes spóźnił się na posiedzenie. Dzień wcześniej Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zorganizowali konferencję prasową, podczas której podważyli powody, dla których komisja została powołana. Strona rządowa nie odpowiedziała. Przed samymi zeznaniami Kaczyńskiego politycy Zjednoczonej Prawicy wystąpili na konferencji prasowej, atakując komisję i przedstawiając jej cel. Również nie było odpowiedzi partii rządzącej. O to chodziło PiS, żeby narzucić narrację. I to się w dużej mierze udało. Sprawę ułatwiali przedstawiciele komisji ze strony rządowej, którzy nie potrafili zapanować nad obradami. Posłowie PiS Jacek Ozdoba i Mariusz Gosek destabilizowali prace komisji, obrażając jej członków – zostali z niej wykluczeni dopiero po dwóch godzinach. Sama Magdalena Sroka przyznała, że popełniła błąd, czekając tak długo z ich wykluczeniem. Możliwe też, że naruszyła przepisy, gdyż nie powinna zarządzać głosowania nad wykluczeniem członków komisji, co zrobiła, ale powinna po upomnieniu wykluczyć ich samodzielnie, czego nie zrobiła.

Oprogramowanie szpiegujące Pegasus png PAP

Gdy doszło do regularnego przesłuchiwania Kaczyńskiego, chaos na komisji i poczucie braku kompetencji prezydium były wyczuwalne. – Magdalena Sroka nie zapanowała nad pracami, obnażyła brak przygotowania i emocjonalność – mówi nam poseł Koalicji Obywatelskiej, który zdradza, że trwa dyskusja na temat tego, czy zmienić przewodniczącą. – Jeśli ją zmienimy, to przyznamy się do błędu kadrowego. Jeśli damy jej drugą szansę, to ten błąd będziemy tylko utrwalać – dodaje poseł partii Tuska. Od członków komisji wiemy, że Sroka została szefową komisji ds. Pegasusa ze względu na parytet. – Miała być kobieta i miała być z PSL – tłumaczy nam członek komisji poruszony brakiem profesjonalizmu prowadzącej. Inny poseł Lewicy powiedział po komisji, że prezydium „zaliczyło glebę”.

Niespójne zeznania Jarosława Kaczyńskiego

Jarosław Kaczyński jeszcze przed zeznaniami mówił, że nie ma wiedzy o Pegasusie, poza medialną. Stało to w sprzeczności z niechęcią do złożenia przyrzeczenia z części formuły: „niczego nie ukrywając z tego, co mi jest wiadome”. Kaczyński miał wiedzę dużo większą niż medialną, co niechcący ujawnił, zeznając. Prezes przyznał, że dowiedział się o zakupie Pegasusa, poza budżetem w 2017 roku, zanim został wicepremierem i koordynatorem ds. bezpieczeństwa. Kaczyński nie powinien mieć informacji na ten temat, nie będąc członkiem rządu, ponieważ informacje takie powinny być objęte tajemnicą państwową. Zeznał, że słyszał, iż program ma zostać zakupiony, choć nie powinien mieć tej wiedzy, a później zmieniał zdanie, twierdząc, że dowiedział się o jego zakupie po fakcie. Kaczyński przekonywał, że sprawa Pegasusa to „rzeczywistość urojona”, choć głosował za powołaniem komisji śledczej. Członkowie komisji przypomnieli również wywiad prezesa dla Interii, gdzie jako wicepremier deklarował, że temat Pegasusa podniesie na komitecie ds. bezpieczeństwa. Podczas zeznań przyznał się, że tego nie zrobił.



Kolejne przesłuchania Kaczyńskiego przed komisją ds. Pegasusa

Jak dowiaduje się „Rzeczpospolita”, odbędzie się drugie przesłuchanie Kaczyńskiego przed komisją ds. Pegasusa, a może być ich więcej. – Trzeba będzie porównać zeznania prezesa z zeznaniami innych świadków – mówi nam Joanna Kluzik- Rostkowska z KO. Inny członek komisji mówi nam: „kłamstwo, na którym złapaliśmy Kaczyńskiego, będzie weryfikowane na kolejnych etapach przesłuchania”. Problemem dla Kaczyńskiego może być też twierdzenie przez niego, że Krzysztof Brejza był podsłuchiwany, bo jest przestępcą i wraz ze ojcem „dopuścili się poważnych przestępstw”.