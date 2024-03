Andrzej Duda: Musi być odważna odpowiedź na rosyjską agresję

- Po to, by ta modernizacja armii, by ich umocnienie, by budowanie zasobów militarnych potrzebnych Europie dla zachowania jej bezpieczeństwa - nie tylko Europie - było faktem, żebyśmy nie musieli dyskutować nad tym, skąd wziąć amunicję, po to by pomóc dzisiaj naszemu broniącemu się przed rosyjską agresją sąsiadowi, tak jak dzieje się to w ostatnim czasie, kiedy na wszystkich praktycznie forach międzynarodowych o tym właśnie się rozmawia - kontynuował prezydent.



- Musi to zostać wzmocnione, musi być jasna i odważna odpowiedź na rosyjską agresję. Tą odpowiedzią będzie zwiększenie potencjału militarnego Sojuszu Północnoatlantyckiego - ocenił Andrzej Duda. Podkreślił, że NATO to sojusz obronny. - Jeżeli ktoś nam zagraża, to my reagujemy. Dlatego dzisiaj jest potrzeba zrealizowania tego umocnienia. Uważam, że poprzez zwiększenie wydatków na obronność we wszystkich krajach Sojuszu, to umocnienie jest realnie możliwe - oświadczył prezydent.



Po zakończeniu wystąpienia Andrzeja Dudy przedstawiciele mediów zostali wyproszeni z sali, w której odbywało się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego.



