„Kandyduję do Sejmiku Małopolskiego okręg 3 Kraków, miejsce 3. Pragnę dbać o dostęp do rzetelnej wiedzy uczniów Małopolski, godne traktowanie wszystkich nauczycieli i rodziców. Patron Małopolski Jan Paweł II zobowiązuje do troski o człowieka i dziedzictwo Polski. Temu chcę służyć” - poinformowała na X Barbara Nowak.

Barbara Nowak odwołana ze stanowiska

W grudniu Barbara Nowak została odwołana ze stanowiska małopolskiej kurator. – Szkoła musi być oderwana od partii politycznych. Zmiana nastąpi bardzo szybko, w najbliższych dniach – zapowiadała po pojawieniu się w MEN Barbara Nowacka.

Barbara Nowak, która na stanowisko szefowej małopolskiego Kuratorium została powołana w 2016 r., miała tak ogromne poparcie PiS i ministra Przemysława Czarnka, że wszystkie działania, niewłaściwe wypowiedzi i, jak określiła to Barbara Nowacka, „ostre polemiki na Twitterze”, nie były w stanie doprowadzić do usunięcia jej ze stanowiska.

Barbara Nowak była w stanie powiedzieć, że dokument WHO, dotyczący standardów edukacji seksualnej to dokument „propedofilski”. Ostatnio głośno było o jej wypowiedzi, że w szwedzkich przedszkolach są specjalne „pokoje do masturbacji”, a uczeń w Kanadzie został aresztowany za to, że twierdził, iż istnieją tylko dwie płcie. A o Uniwersytecie Jagiellońskim, który pozwalał wybierać w ankiecie pomiędzy więcej niż dwoma płciami mówiła, że „zmienia się w agencję towarzyską”.