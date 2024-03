Szymon Hołownia z deklaracją ws. ustaw dotyczących aborcji: Mam dobrą wiadomość

- Czasem w polityce tak jest, że trzeba coś położyć na stole, trzeba się pokłócić, zrobić trzy okrążenia, czasami bardzo emocjonalnie powiedzieć na czym nam zależy, żeby wreszcie doprowadzić do tego, by wreszcie to, co jest niemożliwe, stało się możliwe — dodał.



- Te rozmowy będą trwały dalej, głosowanie jest 11 kwietnia, ale ja myślę o nim ze znacznie większym spokojem, niż jeszcze dwa, trzy dni temu. Myślę, że jest to dobra wiadomość dla polskich kobiet, które oczekują zmiany tego prawa. Dla nas wszystkich, że potrafimy się dogadać - podkreślił Hołownia.



- Jeśli chodzi o 11 kwietnia jestem optymistą i mam do tego silne podstawy — podsumował.



Hołownia podziękował też premierowi Donaldowi Tuskowi za „spokojną postawę, która wnosi wiele dobrego do tej sprawy”.



Jednocześnie Hołownia zadeklarował, że w głosowaniu przepisów aborcyjnych w Sejmie każdy będzie kierował się „własnym sumieniem”.



Odpowiadając na jedno z pytań Hołownia stwierdził, że „klub PSL-u zagłosuje tak, aby dać szansę wszystkim projektom” ustaw ws. aborcji.