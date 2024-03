Wybory samorządowe 2024: Masowo plagiatują partię Szymona Hołowni

Zielona Góra 2050 – tak nazywa się jeden z komitetów, które wystawią kandydatów w największym mieście woj. lubuskiego. Jest związany ze starającym się o elekcję prezydentem miasta Januszem Kubickim, jednak nic nie łączy go z partią Polska 2050 marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Kandydaci prawdziwej Polski 2050 zorganizowali w piątek konferencję, na której oskarżyli konkurentów o podszywanie się pod nazwę, jednak to tylko jeden z wielu przykładów. W całej Polsce nastąpił prawdziwy wysyp komitetów, udających inicjatywy Hołowni i PSL.

Wybory samorządowe 2024: Polska 2050, ale nie Szymona Hołowni

O tym, że w centrali PKW zarejestrowały się dwa komitety ogólnopolskie o nazwach, które mogą mylić wyborców, informowaliśmy już w połowie lutego. Jeden z nich jest komitetem partii Polska 2050, jednak nie Szymona Hołowni, lecz Włodzimierza Zydorczaka. Drugi nosi nazwę Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Służy Ludziom–Trzecia Droga, w skrócie KWW PSL Trzecia Droga. Czy wystawią kandydatów, jeszcze nie wiadomo. To jednak tylko wierzchołek góry lodowej, bo dużo więcej jest myląco nazywających się komitetów nieogólnopolskich.

Po wpisaniu frazy „2050” w wyszukiwarkę PKW, stworzoną na potrzeby wyborów samorządowych, pokazuje się 36 trafień. Nazw komitetów, zawierających słowa „Trzecia Droga”, jest 15. I są to wyniki bez precedensu, bo choć podróbki KO czy PiS też się zdarzają, np. pod Tarnowem zarejestrował się komitet Praworządna i Sprawiedliwa Gmina Szerzyny, są o wiele mniej liczne.

Szef sztabu Polski 2050 wicemarszałek Senatu Maciej Żywno mówi, że mniej więcej połowa komitetów, zawierających w nazwach zwroty „2050” albo „Trzecia Droga”, jest w jakiś sposób powiązana z partią Hołowni czy komitetem utworzonym z ludowcami. – Mamy umowę z PSL przewidującą, że do sejmików idziemy pod oficjalną nazwą Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni–PSL, jednak na poziomie lokalnych komitetów dochodzi do różnych konfiguracji z udziałem naszych działaczy, którzy czasami odwołują się do nazw ogólnopolskich – mówi.