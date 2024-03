Od tego, co zrobimy dzisiaj, zależy, czy dopuścimy do globalnej katastrofy klimatycznej, a co za tym idzie, społecznej i gospodarczej – piszą przedstawiciele grupy Ostatnie Pokolenie, którzy zakłócili koncert w Filharmonii Warszawskiej w liście otwartym do Donalda Tuska. Poniżej publikujemy pełną treść listu zachowując oryginalną pisownię.