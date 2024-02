Gościem Jacka Nizinkiewicza w programie #RZECZoPOLITYCE był dr hab. Paweł Kowal, KO, pełnomocnik ds. odbudowy Ukrainy, szef komisji spraw zagranicznych.

Polityk podczas rozmowy odniósł się między innymi słów byłego premiera Mateusza Morawieckiego, który napisał na platformie "X" o "skandalicznych i niedopuszczalnych słowa Pawła Kowala dotyczących ludobójstwa na Wołyniu”. - Nie wiem w czym się nie zgadza ze mną Mateusz Morawiecki, ale przypominam mu jeszcze raz, że Ukraińska Powstańcza Armia dokonała ludobójstwa na Polakach na Wołyniu. Po drugie istniało wtedy Polskie Państwo Podziemne, którego Mateusz Morawiecki mija pomnik za każdym razem jak przyjeżdża do Sejmu. Zastanowiłby się chwilę, bo to wstyd, że były premier nie wie, że istniało Polskie Państwo Podziemne i że Polska legalnie była na ziemiach wschodnich II RP do końca 1945 roku - powiedział Kowal. - Skoro istniało Polskie Państwo Podziemne, a nie było wtedy wolnego Państwa Ukraińskiego wcale, to Ukraina jako państwo wtedy nie istniała – historycznie to by była nieprawda. Ponad wszelką wątpliwość te państwa należały do RP i istniało Państwo Podziemne. Spór w tej sprawie może być ze Związkiem Sowieckim, ale ja się nie zgadzam ze Związkiem Sowieckim - dodał. - Bez wątpienia to było ludobójstwo, za które odpowiada UPA. Jeżeli ktoś dziś nie potępia tego ludobójstwa, to mamy prawo żądać, żeby je potępił. Mamy prawo oczekiwać od instytucji państwowych współczesnej Ukrainy na przykład, żeby pozwoliły na pochówki i uczczenie ofiar. Ale Mateusz Morawiecki musi zrozumieć, że istniało Polskie Państwo Podziemne i że te ziemie w tamtym czasie nie należały do Państwa Ukraińskiego, a Państwo Ukraińskie w tamtym czasie nie istniało. Ataki na mnie wynikają ze skrajnej niekompetencji byłego premiera - zaznaczył Paweł Kowal.

Paweł Kowal: Władimir Putin zamordował Aleksieja Nawalnego ze strachu

Paweł Kowal mówił także o sankcjach nałożonych na Rosję. - Te sankcje zawsze będą nieszczelne – na tym polega nakładanie sankcji na jakikolwiek reżim, że trzeba nakładać kolejne sankcje, a reżim znajduje sposób, żeby je ominąć. Trzeba nakładać kolejne sankcje i uszczelniać stare. Do tego trzeba dodać twarde działania dyplomatyczne wykluczające Rosję z państw demokratycznego świata, jako poważnego partnera. I do tego trzeba się zbroić - stwierdził Kowal. - Trzeba odstraszać Putina, a odstraszać Putina oznacza montować nowe linie produkcyjne amunicji, produkować sprzęt, postawić w Europie na produkcję potrzebnej amunicji na froncie walki Ukrainy z Rosją. Ukraina została napadnięta i ma prawo dostać tę pomoc. Te rzeczy trzeba robić i się uda - dodał.

Myślałem, że mobilizacja Zachodu będzie jeszcze troszkę większa i że to się uda w tym roku. Dziś wiem, że zadaniem na ten rok jest nie dopuścić, żeby Rosja przerwała gdzieś linię frontu. Trzeba też przyglądać się sytuacji wewnętrznej w Rosji, bo ona może bardzo pomoc w tej sprawie. Jeżeli podważona zostałaby pozycja Putina, to mógłby być to początek procesu, który dałby Ukraińcom możliwość negocjacji na dobrych warunkach. Warto dziś zapłacić więcej za obronę Ukrainy – mówię o zachodnim świecie – po to, żeby nie płacić krwią polską czy innych narodów Europy środkowej za jakiś czas - dodał polityk.