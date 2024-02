Greccy rolnicy nie odpuszczają. Traktory na ulicach Aten

Protesty rolników trwają od kilku tygodniu w wielu krajach europejskich – między innymi w Niemczech, Francji, Włoszech, Czechach, na Węgrzech, w Polsce, a także w Grecji. Protestują oni przeciwko niskim cenom produktów rolnych, Europejskiemu Zielonemu Ładowi i taniemu importowi produktów rolniczych spoza Unii Europejskiej. Nie podoba im się, że sami muszą spełniać restrykcyjne zasady unijnej polityki rolnej, podczas gdy rolnicy innych krajów spoza UE – którzy eksportują produkty na unijny rynek – są z nich wyłączeni.

Protesty mają miejsce między innymi w Grecji. Rolnicy blokują drogi wobec braku zadowalających ich środków pomocy ze strony rządu Kyriakosa Mitsotakisa.

Grecja: Protesty rolników trwają. Na ulicach Aten pojawiają się traktory

Greccy rolnicy planują zablokować Ateny. Związki zawodowe od tygodni prowadzą negocjacje z konserwatywnym rządem premiera Kyriakosa Mitsotakisa. Twierdzą jednak, że ogłoszone dotychczas środki są niewystarczające, by rozwiać ich obawy oraz by przestali oni w proteście wychodzić na ulice.

W poniedziałkowy wieczór greccy rolnicy ustawili swoje traktory wzdłuż autostrad, które prowadzą do Aten. Spędzili tam noc, by następnego dnia udać się do stolicy.