Marihuana dowodem na jedność koalicji Olafa Scholza

To dane federalnego MSW, których nikt nie kwestionuje. Ministrowie spraw wewnętrznych landów w piśmie do kanclerza Scholza podważają jednak oczekiwany wpływ nowych regulacji na czarny rynek. Ich zdaniem stanie się on jeszcze bardziej atrakcyjny, gdyż pojawi się sporo „legalnej” marihuany. Z innych pozycji krytykuje projekt Federalna Izba Lekarska (BÄK), zwracając uwagę na udowodnione działanie uzależniające marihuany, której używanie może doprowadzić do poważnych komplikacji w rozwoju mózgu u osób poniżej 25. roku życia.

Liberalizacja przepisów dotyczących marihuany. Niemcy podzieleni, ale rząd się nie wycofa

Z sondaży wynika, że liberalizacja ma dokładnie taką samą liczbę zwolenników, co przeciwników, czyli 47 proc.

Rząd nie zamierza wycofać się z projektu złożonego przez polityków z SPD, Zielonych i liberalnej FDP, choć nie uzyskał poparcia większości w Bundestagu. Zdecydowanie przeciw liberalizacji jest CDU/CSU, zapowiadając, że w wypadku przejęcia władzy przywróci stary porządek rzeczy. Takie samo stanowisko prezentuje AfD. Po stronie rządu są postkomuniści z Die Linke.

– Rząd nie zważa na polityczne zagrożenia, jakie niesie ze sobą cały projekt liberalizacji marihuany. Pragnie udowodnić, że jest zdolny do działania przynajmniej na tym polu, jak w sprawie przygotowywanych ułatwień w przypadkach zmiany płci. Ma to symbolizować jedność koalicji, która ma spore problemy w osiągnięciu porozumienia w wielu innych ważnych sprawach finansowych i gospodarczych – mówi „Rzeczpospolitej” prof. Thomas Pogundtke, politolog z uniwersytetu im. Heinricha Heinego w Düsseldorfie.

Podobny charakter miała dwie dekady temu bezprecedensowa ustawa o legalizacji prostytucji. Po latach okazało się, że ówczesna koalicja SPD i Zielonych poszła w tej sprawie za daleko. Był to wtedy projekt modernizacji społeczeństwa. Podobnie jest z marihuaną.