Monika Pawłowska w piątek ogłosi, że obejmuje mandat po Mariuszu Kamińskim?

- W najbliższy piątek już będzie posłanka zamiast posła — mówiła posłanka KO.



- Monika Pawłowska powiedziała, że w piątek powie jak jest. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że ona ten mandat obejmie. To jest sytuacja, w której Jarosław Kaczyński traci władczość nad swoimi ludźmi. Moim zdaniem to jest powód dla którego przyszła poseł będzie panią poseł. Gdyby PiS rządził miałaby już długą listę intratnych finansowo propozycji, by tego mandatu nie przyjąć - dodała.



Znając przyszłą, byłą poseł Pawłowską, obejmie mandat. Jarosław Kaczyński może się oburzać, ale będzie miał niewiele do powiedzenia na ten temat Magdalena Biejat, wicemarszałek Senatu

Z Kluzik-Rostkowską zgodziła się wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat, która zaznaczyła, że Pawłowska nie ma powrotu do Lewicy. - Ta wolta, którą wykonała, była dla nas dużym ciosem. Ufaliśmy jej, ale przede wszystkim było to nieuczciwe zachowanie wobec naszych wyborców. Ale uważam, że znając przyszłą, byłą poseł Pawłowską, obejmie mandat. Jarosław Kaczyński może się oburzać, ale będzie miał niewiele do powiedzenia na ten temat - oceniła.



Tymczasem prowadzący program Andrzej Stankiewicz, dziennikarz Onetu powiedział, że z jego informacji wynika, że Pawłowska może zostać koleżanką z koalicji Biejat ponieważ „podobno rozmawia z Trzecią Drogą”.