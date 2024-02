„Łączy nas wolność”. Konfederacja wystartuje z Bezpartyjnymi Samorządowcami

Skąd to porozumienie? Jak tłumaczy Katarzyna Suchańska, kielecka radna z ugrupowania Bezpartyjni Samorządowcy, oba ugrupowania połączyły postulaty wolnościowe i krytyczna ocena głównych partii politycznych w Polsce. – Przez osiem ostatnich lat PiS stłamsiło samorządy jak Herkules hydrę. – Samorządowcy stali się lokajami rządu – mówi. – Włodarze musieli łasić się do posłów i ministrów, by otrzymać pokazowo symboliczny kartonowy czek na inwestycje. Hojnie nagradzano swoich, a tym z opozycji czasem rzucono ochłapy z rządowych programów – dodaje.

Jej zdaniem Koalicja 15 października nie prezentuje się wcale lepiej. – W pakiecie ich przedstawiciele w samorządach chcą zrealizować szaloną agendę eurokratów – ocenia. – Kawałek po kawałku, metodą salami będą odcinać kolejne fragmenty naszej wolności, mówiąc, że nam tę wolność przywracają! Najbardziej jaskrawym przykładem są tzw. Strefy Czystego Transportu. Zgodnie z ich wolą, za niedługo mieszkańcy nie wjadą samochodami do centrów swoich miast i miasteczek .

Bezpartyjni i Konfederacja połączeni wolnością

Oba ugrupowania pójdą do wyborów pod hasłem „Łączy nas wolność”. – Jesteśmy wolnymi obywatelami, jesteśmy ludźmi, którzy korzystają ze swoich praw i którzy chcą tych swoich praw bronić – tłumaczy Krzysztof Bosak, prezes Ruchu Narodowego i wicemarszałek Sejmu. – Jesteśmy ludźmi, którym nikt z zewnątrz, ani z central partyjnych, ani z zagranicy, nie dyktuje tego, co mają robić w życiu społecznym. My sami decydujemy!