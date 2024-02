- W tej chwili wniosków co do możliwości budowy tanich mieszkań na wynajem w Polsce jest na 5 mld zł, będziemy robili wszystko, by te środki zabezpieczyć - dodał.



A co z zapowiedziami, że takich mieszkań w ciągu pięciu lat powstanie 300 tys., co wymagałoby przeznaczania rocznie na ten cel 20-25 mld zł?



- Liczby się zmieniają, bo warunki też się zmieniają. Realia są takie jakie są. Ja jestem politykiem twardo stąpającym po ziemi. Wynegocjowaliśmy środki z KPO, rząd Morawieckiego w ostatniej chwili zmienił te zapisy — odparł Czarzasty.