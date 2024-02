Czesław Siekierski: Mamy świadomość, że import z Ukrainy wspiera określone grupy kapitałowe

- Przecież Ukraina to jest mafia. Dlaczego my nie możemy tego państwa zablokować. To jest mafia, która niszczy Polskę, niszczy Europę - mówił jeden z uczestników rozmów.



- Może mafia tam jest, pewnie jest. Ale jednocześnie ta Ukraina walczy, jest w trudnej sytuacji. Polacy udowodnili, Polska, że trzeba pomagać, pomagali, to nam przyniosło dobrą markę w świecie. Mamy świadomość, że ten import z Ukrainy wspiera określone grupy kapitałowe, kapitał, który tam jest z różnych krajów. My to wszystko wiemy i musimy brać to pod uwagę - odparł Siekierski dodając, że zyski w importu tylko w małej części trafiają do budżetu Ukrainy i do rolników indywidualnych.



- Ale jednocześnie jasno mówiłem, negatywnie się odniosłem, do daleko idących niewłaściwych wypowiedzi ukraińskich polityków wobec polskich rolników — dodał.



Chodzi m.in. o wypowiedź Andrija Sadowego, mera Lwowa, który protestujących polskich rolników nazwał „prorosyjskimi prowokatorami”. Potem przeprosił za swoje słowa.



Rolnicy grożą, że jeśli rząd nie spełni ich postulatów sami zablokują granicę.