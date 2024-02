Jens Stoltenberg zadeklarował też, że w 2024 roku 18 krajów NATO będzie wydawać na obronność co najmniej 2 proc. PKB. W 2023 roku takich krajów NATO było 11.



1,9 proc. Taki odsetek PKB stanowiły wydatki Francji na obronność w 2023 roku

W ubiegłą sobotę były prezydent USA, Donald Trump, w czasie wiecu w Karolinie Południowej oświadczył, że „zachęcałby Rosję, by robiła co chce” z państwami NATO, które nie wydają odpowiednio dużo na swoją obronność. Kilka dni później doradca Trumpa ds. bezpieczeństwa w rozmowie z Reuterem mówił, że kraje nie płacące co najmniej 2 proc. PKB na obronność mogłyby być wyłączone z gwarancji, jakie daje artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego mówiący o solidarnej obronie sojuszników z NATO.