Prezydent na straconej pozycji

Andrzej Duda ma trzy problemy. Pierwszy to obciążenie rządami PiS. Obrona rządów partii Kaczyńskiego, kiedy kolejne trupy zaczną wypadać z szafy, będzie dla głowy państwa dewastująca wizerunkowo. Jeśli wiedział, to nie reagował i jest współwinny? Jeśli nie wiedział, to jakie prezydent ma znaczenie?

Drugi, obrona dyskredytujących wypowiedzi Donalda Trumpa w zakresie bezpieczeństwa światowego w sytuacji zagrożenia ze strony Rosji to polityka samobójcza. Duda myli się w sprawie Trumpa i nie można tłumaczyć niebezpiecznych wypowiedzi poetyką kampanijną. Gdyby Rosja uderzyła w Niemcy lub Francję, które nie płacą 2 proc. PKB na obronność, jak chce Trump, Polska miałaby gigantyczny problem. Andrzej Duda zapędził się w ślepą uliczkę, stając się rzecznikiem Trumpa.

Trzecim problemem prezydenta są słabe kadry. Marcin Mastalerek robi umiejętnie szum medialny, potrafi narzucić ton debaty, ale jego szef na tym nie zyskuje. Prezydent jest w grze, którą przegrywa. A Mastalerek odcina Dudę krytycznymi wypowiedziami wobec Kaczyńskiego również od PiS, czyniąc prezydenta najbardziej samotnym człowiekiem w Polsce.

Jeżeli w przyszłości miałoby dojść do ewentualnego sporu kompetencyjnego między prezydentem a premierem jak w przeszłości między premierem Donaldem Tuskiem a prezydentem Lechem Kaczyńskim, czyli o przysłowiowe „krzesło”, to Andrzej Duda jest bez szans. I to właśnie pokazała aż nazbyt dobitnie Rada Gabinetowa.