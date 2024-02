Zmiany listy lektur w szkołach? Barbara Nowacka: Nie ma książek Olgi Tokarczuk

Nauczyciele — jak powiedziała Nowacka — podwyżki dostaną „w marcu lub w kwietniu”. - Rozmawiamy z samorządami, one zrobią wszystko, aby pieniądze przyszły jak najwcześniej, ale muszą porozumieć się ze związkowcami. Wszystko idzie w dobrym kierunku — zapewniła. - Jeśli ktoś nie dostanie (podwyżki w marcu i kwietniu), to niestety dlatego, że pan prezydent zawetował ustawę. Natomiast jedno obiecujemy: będzie wyrównanie od 1 stycznia, kiedykolwiek by te pieniądze nie przyszły — dodała.



Czytaj więcej Opinie polityczno - społeczne Sławomir Murawski: Zadania domowe to sprawa polska Za wieloma obiekcjami wobec prac domowych wydaje się stać przeświadczenie, że te zostały wymyślone po to, by robić dziecku (i rodzicowi) na złość. Warto jednak zadać sobie pytanie, czy kieruje nami rozsądek czy kaprys.

W kontekście zmian dotyczących prac domowych Nowacka mówiła, że Ministerstwo Edukacji Narodowej „nie zabrania prac domowych” tylko „nie chce oceniać tych prac i oceniać ich braku u ucznia”.



- Będzie więcej czasu na rozmowę nauczyciela z dziećmi — wyjaśniła Nowacka.



- Trzeba też zadbać o dobrostan dzieci, o ich siłę do nauki. One wracają ok. godziny 15-16, a późnej przez kilka godzin odrabiają lekcje. A one muszą mieć czas na pasje, czytanie, zajęcia dodatkowe, na odpoczynek - dodała.



Nowacka mówiła też, że dziś „wiele z prac domowych wykonują rodzice”. - Ale nie każdy rodzic jest na poziomie nauczycielki z chemii czy fizyki, a poza tym takie prace zawsze budzą napięcia i stresy. Z kolei rodzie, którzy są zamożni płacą za korepetycje. Szkoła jest od tego, aby dziecko się uczyło. W domu może utrwalać wiedzę - mówiła też.