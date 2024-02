Szymon Hołownia sugeruje, że Polsce grozi wojna. „Fizycznie walczymy o życie”

- Ja myślę, że jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo powinniśmy trzymać się jednej prostej zasady, powinniśmy być szczerzy — skomentował wpis Tuska Hołownia.



- Myślę, że Amerykanie muszą, z tej być może nowej większości, powinni być świadomi, że my tu walczymy o życie — dodał.

- My tu nie walczymy o głosy w Idaho czy w Montanie, czy o to jak się wypadnie w Karolinie Południowej, tylko my fizycznie walczymy o nasze życie — mówił Hołownia.



- My wiemy dobrze, dzisiaj w Polsce, że jeśli dziś świat nie będzie pieniędzmi płacił Ukrainie, żeby wygrała z Putinem, to my Polacy będziemy płacili krwią naszych dzieci, do tego nie możemy dopuścić - ocenił marszałek Sejmu.



- Podpisuję się pod tym co premier Tusk napisał w tej sprawie, bo my walczymy o życie naszych dzieci, a oni walczą o to czy człowieka podejrzanego o to czy tamto wysłać teraz po raz kolejny na prezydenta — dodał Hołownia nawiązując do wyborów prezydenckich w USA i prawdopodobnego nominowania jako kandydata na prezydenta Partii Republikańskiej Donalda Trumpa, byłego prezydenta, przeciwko któremu toczą się m.in. cztery sprawy karne.