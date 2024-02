Polska 2050 chce jawności wynagrodzeń w spółkach skarbu państwa

- W tej ustawie będziemy bardzo jasno mówić o tym, jakie warunki powinien spełniać ktoś, kto chce być w radzie nadzorczej lub zarządzie spółki skarbu państwa, jeżeli chodzi o jego wcześniejszą przynależność partyjną. Co z czym może łączyć, żeby nie było w tej sprawie żadnych wątpliwości - kontynuował.

Hołownia podkreślił, że celem nie jest wykluczanie potencjalnych kandydatów, ale wprowadzenie pełnej jawności. - Żeby nikt nie miał wątpliwości, że ktoś coś ukrył. Jeżeli coś jest jawne, to nie budzi emocji. Postulat jawności jest w założeniach projektu tej ustawy — powiedział.

- Rejestr wynagrodzeń powinien być podany do publicznej wiadomości i powinno być jawne, kto i ile zarabia w spółkach skarbu państwa. Fachowców trzeba wynagradzać za ich pracę, to jest absolutnie naturalne. Jeżeli mamy mieć dobrych fachowców z rynku, którzy przyjdą pracować z państwowym majątkiem, to oni muszą otrzymywać wynagrodzenie. Rzecz nie jest w tym, że oni mają poświęcać się w charakterze wolontariuszy, zarządzając wielką państwową spółką, gdy ich konkurencja rynkowa jest wynagradzana w sposób zupełnie nieporównywalny. Chodzi o to, by nie było żadnych wątpliwości. Tak działa jawność — dodał.