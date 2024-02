Gorące posiedzenie. Wąsik i Kamiński mogą chcieć wrócić do Sejmu

Komisja wybrała świadków, którzy złożą przed nią zeznania podczas najbliższych posiedzeń. Będą to między innymi szef MSZ w rządzie PiS Zbigniew Rau, Jarosław Kaczyński, Mariusz Kamiński, Mateusz Morawiecki oraz były wiceminister Piotr Wawrzyk.

PiS punktuje rząd

We wtorek w Sejmie inaugurację miał również Zespół Pracy dla Polski, którego pierwszym tematem była kwestia cen energii oraz zerowego VAT na żywność. Przewodniczącym zespołu został wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki. Były premier zaapelował do rządu Donalda Tuska, aby przygotował ścieżkę amortyzującą szoki cenowe i zaproponował zamrożenie cen energii na kolejne pół roku lub do lipca 2025 r.

– Proponujemy, by przedłużyć to na kolejne pół roku lub na kolejny rok, od 1 lipca 2024 roku do 1 lipca 2025 roku – oświadczył Morawiecki. Zapowiedział też projekt przedłużający tarczę energetyczną. Przewodniczący zespołu twierdził, że odmrożenie cen energii może spowodować wzrost cen nawet o 100 proc.

PiS chce być twardą opozycją punktującą władzę i zamierza pokazywać, że jest realna alternatywa dla rządów Tuska.

W środę rozpoczyna się trzydniowe posiedzenie Sejmu. Parlamentarzyści zajmą się sześcioma obywatelskimi projektami ustaw, wśród których jest m.in. projekt „Tak dla rodziny, nie dla gender”. Jednak to nie tematyka prac Sejmu wzbudza największe emocje, ale forma prac izby niższej. Posłowie PiS nie chcą tego oficjalnie potwierdzić, ale do Sejmu mogą próbować wrócić byli już posłowie Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński. Obaj po ułaskawieniu przez prezydenta i wyjściu z więzienia zapowiadali, że są w dalszym ciągu parlamentarzystami i będą chcieli wziąć udział w głosowaniach.