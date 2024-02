Tobiasz Bocheński o słowach Rafała Trzaskowskiego: „Partyjny zagończyk”? To on jest wiceszefem PO

Jak został Bocheński został kandydatem PiS na prezydenta Warszawy? - Nie jestem członkiem partii, jestem bezpartyjny, a to jest decyzja, że to Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało się wystawić mnie jako osobę bezpartyjną na prezydenta Warszawy - powiedział. - Nie starałem się "bajerować" prezesa - podkreślił i dodał, że nie ma planów wstępowania do partii i nikt go do tego nie zmuszał.

- Ja jestem człowiekiem zadaniowym. Koncentruję się na tym, co mam robić. Zarzucano mi, jak zostałem wskazany jako kandydat, że jestem zbyt mało rozpoznawalny. Gdybym miał gigantyczne ciśnienie medialno-polityczne, żeby mówić o dużym pałacu, to by mnie państwo chyba słyszeli dużo wcześniej - stwierdził.

Tobiasz Bocheński odniósł się także do słów Rafała Trzaskowskiego, który stwierdził, że Bocheński jest "partyjnym zagończykiem”. - To jest bardzo dowcipne, dlatego że pan Trzaskowski jest wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej, a ja jestem bezpartyjny. I on mi zarzuca to, kim sam jest - powiedział kandydat PiS na prezydenta Warszawy.