Tobiasz Bocheński o swych słowach sprzed lat: To był błąd, nie podtrzymuję wypowiedzi

- Żałuję, że były premier i były komisarz Warszawy nie rozwinął się i nie powiedział, na czym te moje związki z Ordo Iuris polegają. Bo ja też do końca sam nie wiem - skomentował kandydat PiS. - Nigdy nie byłem członkiem tej instytucji, raz wygłosiłem tam wykład gościnnie jako niepowiązana z tą instytucją osoba - dodał deklarując, że jeśli zaprosiłaby go "jakaś lewicowa organizacja, np. Krytyka Polityczna", to też by poszedł.

- Uważam, że w dyskursie publicznym za dużo jest zestawień białe-czarne, potrzebujemy rozsądku troszeczkę w tym wszystkim - mówił Bocheński.

Tobiasz Bocheński o swej wypowiedzi: Żałuję tych słów

Były wojewoda był też pytany o sytuację z 2020 r. Ówczesny łódzki kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski powiedział wówczas w Telewizji Trwam, iż myśli, że "jesteśmy na etapie wirusa LGBT". - To wirus dehumanizacji społeczeństwa, dehumanizacji młodych ludzi i odebrania im wartości. Jedyną naczelną wartością jest pokazanie, że nie ma żadnych zasad i wartości - oceniał.

Tobiasz Bocheński ocenił wtedy, że "można równie dobrze mówić o wirusie marksizmu i to jest tak samo możliwa figura retoryczna jak to, co powiedział kurator". Dopytywany, czy podpisałby się pod słowami kuratora, Bocheński odparł w 2020 r.: "Myślę, że tak".

- Przywołuje pan wypowiedź z dawnych czasów, niewątpliwie bardzo głupią wypowiedź kuratora oświaty. Ja w tygodniku "Polityka" powiedziałem, że żałuję tych słów. Zostałem złapany jako młody wojewoda na konferencji prasowej i faktycznie tak powiedziałem. Ale to był błąd z mojej strony i absolutnie nie podtrzymuję tych słów - powiedział w niedzielę Bocheński.