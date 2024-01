Centrum Dossier, organizacja medialna, która odkrywa tajemnice ludzi Kremla, opublikowała w sieci film, przedstawiający teren, na którym znajdować się ma położona nad jeziorem Ładoga tajna rezydencja Władimira Putina. "Północna dacza” – bo tak posiadłość ta nazwana została przez Centrum Dossier – znajduje się około 30 kilometrów od granicy z Finlandią. Materiał wideo ma być "najbardziej szczegółowym filmem, jaki kiedykolwiek nakręcono na temat rezydencji Putina".

„Tajna rezydencja” prezydenta Rosji Władimira Putina. „Północna dacza”

Jak czytamy, teren, na którym rzekomo znajduje się rezydencja, na początku 2010 roku należał do właścicieli lokalnej bazy turystycznej. "Pozbyto się ich w tradycyjny sposób, czyli za pomocą wizyt w prokuraturze„ – zaznacza Centrum Dossier, dodając, że teren ma około cztery kilometry kwadratowe. Właścicielami terenu miały stać się później firmy należące do Jurija Kowalczuka, bliskiego przyjaciela Władimira Putina. Wówczas został przyłączony on do innych, należących do rezerwatu narodowego. Od tego czasu miał być on zamknięty i chroniony przez Federalną Służbę Ochronną.

Na terenie posiadłości mają znajdować się między innymi trzy nowoczesne budynki. Określono je w dokumentach jako "chata rybacka", "stodoła" oraz "domek ogrodowy". W okolicy jest także hodowla pstrągów, gospodarstwo z krowami hodowanymi, pomost z sauną, altana oraz czterometrowy wodospad Maryalahti. Na terenie posiadłości znaleźć można także dwa lądowiska dla helikopterów. Do rezydencji można też jednak też dopłynąć, dzięki luksusowym jachtom motorowym.