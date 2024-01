Katarzyna Kotula: Wiek emerytalny kobiet i mężczyzn? Dyskryminacja

W rozmowie z RMF FM ministra ds. równości Katarzyna Kotula zapytana została o nierówny wiek przejścia na emeryturę kobiet i mężczyzn. - Ten temat faktycznie powraca i tak, nierówny wiek przejścia na emeryturę jest dyskryminacją i trzeba to przyznać - stwierdziła. - Nie planujemy jako rząd zmian w tym zakresie, ale kwestia przebudowy systemu emerytalnego jest na agendzie - dodała.

- Tutaj z pewnością zarówno moje działania jak i ministerstwa rodziny i polityki społecznej w najbliższych latach – bo to jest kwestia lat – będą się na tym skupiały - powiedziała Kotula. - Ten temat wróci pewnie za kilka lat i chociażby w obliczu zmian demograficznych trzeba się będzie zastanowić jak tę kwestię rozwiązać i w którą stronę ten wiek równać - zaznaczyła minister ds. równości.

Lewica proponuje speckomisję do ustaw aborcyjnych

- Położyliśmy na stole propozycję, żeby stworzyć speckomisję do wszystkich ustaw aborcyjnych — powiedziała w RMF24 Katarzyna Kotula. Minister ds. równości podkreśliła także, że Lewica chce zaproponować koalicjantom, by nowym kompromisem aborcyjnym do czasu wyborów prezydenckich była ustawa o dekryminalizacji aborcji.

- Dobrą drogą dojścia momentu, w którym aborcja do 12. tygodnia ciąży bez podawania przyczyny będzie legalna, bezpieczna i darmowa jest np. przyjęcie projektu depenalizacji. Taki projekt w Sejmie złożyła także Lewica. Mamy nadzieję, że dla tego projektu będziemy mogli znaleźć większość - stwierdziła Kotula. - Jesteśmy gotowi do tego, żeby rozmawiać jak ten projekt miałby wyglądać, czy to byłaby pełna dekryminalizacja, tak żeby pomocnictwo w aborcji nie było karane i żeby bezpiecznie czuli się także bliscy kobiety, ale też lekarze - zaznaczyła.