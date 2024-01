Tusk był też pytany o spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z Maciejem Wąsikiem i Mariuszem Kamińskim w Pałacu Prezydenckim.



Donald Tusk: Ludziom niedobrze się robi na widok prezydenta Rzeczpospolitej, który obściskuje przestępców

- To jest coś bardzo przykrego. Pomijam estetykę tych zdarzeń, ale nie dziwię się, że ludziom niedobrze się robi na widok prezydenta Rzeczpospolitej, który obściskuje przestępców - odparł szef rządu.



Jarosław Kaczyński szczerze nie znosi prezydenta Donald Tusk, premier

- Mówimy o panu Kamińskim i panie Wąsiku, którzy zostali skazani prawomocnym wyrokiem za to, co robili do 2015 roku. Prezydent ich ułaskawił, aby mogli dalej robić te same rzeczy. Dziś mamy podobną sytuację: prezydent znów angażuje cały autorytet instytucji obściskując się z tymi ludźmi z nadzieją, że oni dalej będą kiedyś mogli to robić. Nie będą mogli tego robić. Czeka ich jeszcze trudny czas wyjaśnienia co robili w drugim i trzecim rządzie PiS-u — mówił Tusk.



Premiera spytano też o apel prezesa PiS do Jarosława Kaczyńskiego do Andrzeja Dudy o „zatrzymanie zamachu stanu”.



- Trudno mi się domyślać co w głowie mu powstało. Jako historyk, ale też człowiek obdarzony zdrowym rozsądkiem, z tego co wiem, to zamach stanu jest to zazwyczaj to co robi nie władza, a przeciwko władzy. Jeśli ktoś ma w głowie zamach stanu, to raczej prezes Kaczyński. My nie musimy się zamachiwać, bo wygraliśmy wybory i legalnie przejęliśmy władzę w Polsce. Politycznie rzecz biorąc jest oczywiste, nie tylko dla mnie, że prezes Kaczyński chce uwikłać na wszystkie sposoby prezydenta Dudę i robi to dlatego, że ma w tym interes polityczny, ale też dlatego, że szczerze nie znosi prezydenta — powiedział Tusk.