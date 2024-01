Nieruchomości w Polsce. Adrian Zandberg: Jaki mamy pożytek, że ktoś skupuje mieszkania?

Poseł klubu Lewicy był w piątek wieczorem w Polsat News pytany o ocenę rządów koalicji Koalicja Obywatelska - Polska 2050 - PSL - Nowa Lewica, która sprawuje władzę od niemal 40 dni.

- Podchodzę do tego ze spokojem i z pewnego dystansu. Są rzeczy dobre, które trzeba pochwalić, tzn. wzrost wynagrodzeń wśród kluczowych pracowników, takich jak nauczyciele, urzędnicy pracujący dla polskiego państwa - to była ważna rzecz, która miała być zrobiona, jest w tym budżecie i za to należy się pochwała - powiedział Adrian Zandberg.

Czytaj więcej Polityka Jeden poseł PiS nie głosował za odrzuceniem budżetu Budżet na 2024 rok został przyjęty 240 głosami "za" przy 191 głosach "przeciw" i trzech wstrzymujących się. W głosowaniu nie wzięło udziału 23 posłów.

Adrian Zandberg krytykuje budżet IPN

Lider Razem dodał, że w budżecie na 2024 rok są "odziedziczone po czasach Morawieckiego" rzeczy, które mu się nie podobają. - Za małe nakłady na ochronę zdrowia. Wydajemy na tyle niewiele na publiczną ochronę zdrowia, że trudno liczyć na skrócenie kolejek w szpitalach do zabiegów czy do specjalistów, to musi się zmienić - mówił Zandberg wyrażając pogląd, że należy zwiększyć wydatki budżetowe na ochronę zdrowia.

Adrian Zandberg ocenił, że w budżecie są "niepotrzebne" wydatki. - Jest tam ciągle betonowanie rzek, odziedziczone po Morawieckim - inwestycje, które są i wątpliwe środowiskowo, i wątpliwe ekonomicznie. Są ciągle moim zdaniem za duże nakłady na Instytut Pamięci Narodowej - dodał.