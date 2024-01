Poseł Kukiz'15: Sejm jest dziś leniwy, Tusk chce być królem

- On wypuszcza tak jak zwykle, jak (Władysława) Kosiniaka-Kamysza na podwyższenie wieku emerytalnego, tak teraz wypuszcza innych (Bartłomieja) Sienkiewicza, (Adama) Bodnara — a on nie, on jest cacy — mówił.



Na uwagę, że Tusk, w przeciwieństwie do Jarosława Kaczyńskiego, jest premierem i bierze odpowiedzialność za rządzenie, Jakubiak odparł, że tak jest, ale "na fronty walk wypuszcza swoich ludzi, mówi, że oni są tylko na chwilę, sam powiedział, że to jest rząd na rok".



- Czyli wtedy, gdy telewizja będzie jego, media będą jego, spółki Skarbu Państwa będą jego, to on się weźmie za rządzenie. Nie. To jest monokracja. To grozi feudalizmem. Monarchii w Polsce nie ma — mówił. Na pytanie czy Tusk chce być królem, Jakubiak odparł, że „przecież to widać”.



- Demokracji w Polsce brakuje. Naród musi wziąć odpowiedzialność za własne państwo — podsumował.