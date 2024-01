Apel o wymianę kandydatów PiS do komisji ds. Pegasusa. Odpowiedź Kaczyńskiego

- Nie będziemy wymieniać, bo nie ma żadnych powodów, aby ich wymieniać - odparł prezes PiS.



Jarosław Kaczyński o większości: Boi się kolejnego ośmieszenia po zeznaniach Jarosława Gowina

- To kolejny zabieg ludzi, którzy się ośmieszyli przy komisji z (Jarosławem) Gowinem. Przecież te dni zeznań pana Gowina były ośmieszeniem tych wszystkich oskarżeń. Teraz boją się kolejnego ośmieszenia, bo wszystkie te zarzuty są po prostu śmieszne, to jest wyobraźnia ludzi, którzy dzisiaj łamią prawo nagminnie i widocznie uważali, że my jesteśmy tacy jak oni, a to jest przepaść między ludźmi, którzy mają kwalifikacje moralne do tego, aby rządzić, a tymi, którzy nawet cienia takich kwalifikacji nie mają - dodał.



Co zeznał przed komisją śledczą ds. wyborów kopertowych Jarosław Gowin?

Komisja, o której mówił Kaczyński, to pierwsza komisja śledcza powołana w obecnym Sejmie, która zajmuje się wyjaśnieniem sprawy tzw. wyborów kopertowych z maja 2020 roku. Przed komisją tą zeznania złożył już były wicepremier w rządzie Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego, były lider Porozumienia, Jarosław Gowin. Gowin twierdził, że w łonie koalicji wywierano na niego presję, by zgodził się na organizację wyborów, do których brakowało podstawy prawnej, a minister sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro, miał poinformować go, że polecono mu zbierać przeciwko niemu materiały pochodzące m.in. z prokuratury (na co Ziobro miał się nie zgodzić).



Czytaj więcej Polityka Gowin: Moje domniemanie - Kaczyński naciskał, by uruchomić przeciw mnie prokuraturę Pan minister (Zbigniew) Ziobro mówił, że naciskano na niego, by uruchomił prokuraturę przeciwko mnie i że on odmówił zrobienia tego - mówił przed komisją śledczą ds. wyborów kopertowych były wicepremier, Jarosław Gowin.

Według Gowina polecenie podjęcia przeciwko niemu działań musiał wydać Jarosław Kaczyński.