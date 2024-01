Sienkiewicz krytykuje "dawną" TVP. "Ta telewizja zabijała ludzi"

Minister tłumaczył, że postawił media publiczne w stan likwidacji, aby móc restrukturyzować te spółki tak, by mogły nadal funkcjonować. Poinformował też, że sądowe oddalenie wniosku o wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian we władzach Telewizji Polskiej zostanie zaskarżone.

- Do czasu zakończenia całego procesu sądowego, obecne władze telewizji są w prawie i będą w prawie. Jeśli chodzi o finał tej sprawy, to jestem spokojny - podkreślił.

Minister kultury przyznał, że nie zapomni momentu, w którym zamilkła dawna TVP Info.



Nazwał dawną propagandową stację PiS „potokiem zła”, który wylewał się na całą Polskę i dzielił ludzi, napuszczał ludzi na siebie wewnątrz rodzin.

- Nie zapomnę tej chwili. To była godzina 11:17, kiedy w Polsce przestała działać jedna z najbardziej ohydnych i obrzydliwych operacji politycznych w historii niepodległej Rzeczypospolitej — powiedział. - Nie zapomnę tej godziny i uważam, że to był jeden z ważniejszych momentów odbudowy demokracji w Polsce.